Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öğretimin tüm kademelerini evlatlarımıza tamamen ücretsiz sunan bir ülkeyiz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük ailelere yardıma kadar her alanda eğitimi güçlendirme gayretindeyiz.

4+4+4 eğitim reformuyla birlikte ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. Kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. 5 yaş üstü çocuklarının okullaşmasını yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde 100'e ulaştırmayı hedefliyoruz.

Uluslararası mesleki ve yeterlik kurumlarını hayata geçirdik. Üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaşında mesleki kurumlarla sanayi kurumlarımız arasında yakın işbirliği tesis ediyoruz. Uluslararası mesleki ve teknik anadolu liselerini hayata geçirdik.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere eğitim ve teknik desteği veriyor. Binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. 4 milyona aşkın sığınmacının çocukları da kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, eğitimi için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere müfredata Çevre ve İklim Değişikliği dersini ekledik. Bu düşüncelerle hepinizi şahsım ve milletim adına hepinizi selamlıyorum."