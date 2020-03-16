Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Aylardır beklenen Çukurova Havalimanı ihalesinin kazananı belli oldu. DHMİ Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihaleye 2 firma katıldı. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılması kararlaştırılan ihale için teklif veren firmalar Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kalyon Hav. ve İnşaat A.Ş./ Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Ortak Girişimi ile Günbeton İnşaat ve Tic. A.Ş./Terminal Yapı Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi oldu.

ŞARTLI TEKLİF VEREN LİMAK - KALYON - CENGİZ ORTAK GİRİŞİMİ ELENDİ

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Kalyon Hav. ve İnşaat A.Ş./ Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Ortak Girişimi şartlı teklif vermesi nedeniyle ihale dışı bırakıldı.

Günbeton İnşaat ve Tic. A.Ş. - Terminal Yapı Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi ile yapılan pazarlık neticesinde 100 milyon euro kira bedeli karşılığında ihale sonuçlandırıldı. İhale sonucu İdarenin Yönetim Kurulunca kabulünü müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının onayı ile kesinlik kazanacak

Çukurova Havalimanının toplam yatırım tutarının 250 milyon euroya ulaşması beklenmekte.

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