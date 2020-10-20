Çin'den aşı açıklaması!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

MAKUL ÜCRETLERLE SATIŞA ÇIKACAK

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Covid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Covid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.