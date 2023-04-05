CHP ve İYİ Parti 10 ilde "fermuar" modelinde anlaştı!

AA

CHP ve İYİ Parti, alınan bilgiye göre 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi.

VEKİL ÇIKARMA OLASILIĞI DÜŞÜK 10 İLDE

AA'da yer alan habere göre bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, fermuar modeliyle girme kararı aldı.

VEKİL SAYISI 5 VE ALTINDAKİ İLLERDE

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak.

OY ORANINA GÖRE EĞİLİM BELİRLENECEK

Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

7 İLDE CHP, 3 İLDE İYİ PARTİ İLK SIRADA

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.