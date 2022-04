CHP lideri Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gitti. Ancak Kılıçdaroğlu randevusu olmadığı için içeriye alınmadı.

Daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ziyaretleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. TÜİK enflasyonu düşük göstererek, milyonlarca insanın düşük zam almasına yol açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Pek çok genç sözlü sınavdan elenmişti" dedi.

Et ve Süt Kurumu'na gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan CHP lideri, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Amacım çocukların haklarını savunmak. kadın milletvekilleriyle beraberim. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi ve yeterli beslenmeleri gerekir. Tarım Bakanı dün 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok' diye açıklama yapıyor. Tarım Bakanı'nın Türkiye'den haberi yok" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SESİ MİTİNGLERİNE YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Saray'a ve yetkililerine çağrı yapıyorum, 5'li çeteye sağlanan olanakların, verilen dolarların en azından binde birini yoksul aileler için harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Bugün süt üreticileri perişan. Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek? Hangi aile çocuğuna süt verebilecek? Daha önce yaptığımız gibi Ramazan Bayramı'ndan sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Benim yaptığım çağrı hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Ben Türkiye'nin itibarını koruyorum. Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı.

TARIM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı" demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha önce de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü. Kavcıoğlu görüşme hakkında, "Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur" ifadelerini kullanmıştı.