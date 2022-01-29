Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜİK Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.

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