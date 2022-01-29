Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından Abdulhamit Gül neden istifa etti, açıklama yaptı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Abdulhamit Gül, son dakika istifa kararı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki, Abdulhamit Gül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Abdulhamit Gül neden istifa etti? İşte, Abdülhamit Gül istifa kararı ile ilgili yaptığı o açıklama;