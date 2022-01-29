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Abdulhamit Gül neden istifa etti, son dakika açıklama yaptı mı? Abdulhamit Gül kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Abdülhamit Gül yerine kim atandı? - Haberler

Abdulhamit Gül neden istifa etti, açıklama yaptı mı? Abdulhamit Gül kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Edinilen son dakika bilgisine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevinden istifa etti. Abdulhamit Gül'ün görevden af talebi Resmi Gazete'de yayımlanırken yerine TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Abdulhamit Gül neden istifa etti, açıklama yaptı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Abdulhamit Gül, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama metni paylaştı.

29.01.2022 - 09:39 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından Abdulhamit Gül neden istifa etti, açıklama yaptı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Abdulhamit Gül, son dakika istifa kararı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki, Abdulhamit Gül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Abdulhamit Gül neden istifa etti? İşte, Abdülhamit Gül istifa kararı ile ilgili yaptığı o açıklama;

  • ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

    Abdulhamit Gül (12 Mart 1977), Türk hukukçu ve siyasetçi. 2017-2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

    12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Baba adı Cemil, anne adı Saliha'dır. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Yükseköğrenimini ise Ankara Hukuk Fakültesinde tamamladı. Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Gül'ün; Millî Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Millî Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

  • ABDULHAMİT GÜL KARİYERİ

    Refah ve Fazilet Partilerinde Ankara İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır. 2001-2003 yılları arasında Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmıştır. 2003-2010 yıllarında Saadet Partisi genel idare kurulu üyesi olmuştur. Kasım 2010-22 Eylül 2012 yılları arasında Has Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

    HAS Parti Ankara İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekteyken Hukuki Araştırmalar Derneği üyesi olmuştur. Daha sonra HAS Parti ile AK Partinin birleşmesi üzerine, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçilmiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Gaziantep milletvekili olmuştur. AK Parti'nin 13 Eylül'de yaptığı MKYK toplantısından sonra Genel Sekreteri olmuştur. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Adalet Bakanı oldu. Görevini 65. ve 66. Hükûmet'te de sürdüren Gül, 29 Ocak 2022 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

  • GÜL: SAYIN BOZDAĞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM

    Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.

  • BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

     

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