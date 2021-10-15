TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama

HABERTURK.COM

Görüşme sonrası TCMB Başkanı Kavcıoğlu da bir açıklama yaptı. Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Sayın Kılıçdaroğlu ziyaret etmek istedi. Sağ olsunlar geldiler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirileriyle ilgili açıklamalar yaptık. TCMB bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur.

- TCMB'yi yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. TCMB rezervleriyle, rakamlarıyla güçlüdür. TCMB gereken her şeyi kendi içinde almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır.

- Herkesin bu rakamları açıklaması ve gündeme getirmesi TCMB'yi daha güçlü kılacaktır. Hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır.

- Son 7 ayda 35 milyar dolarlık rezerv artışı olmuştur. Bunları anlattık, onlar da dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ederim.

Kavcıoğlu, TCMB'deki görevden almalarla ilgili soruya "Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı kendi tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok." dedi. Kavcıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

- TCMB'nin bütün rakamları, iletişimi açık ve nettir. Bunları üzerine spekülasyon yapmak zarar verir. TCMB'yi bu kadar haksız şekilde eleştirmek doğru değil. Herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

- Görevden alınan kişilerin faiz indirimine karşı olduğu iddialarıyla ilgili, "TCMB yıllardır faiz indiriyor faiz artıyor. Bu arkadaşların hepsi de burada yıllardır görev yapıyor. İnsanlar bir eleştiri yaparken biraz dersine çalışmasına lazım. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Bu arkadaşlar faiz indirildiği dönemde de artırıldığı dönemde bu bankada görev yaptılar. Böyle bir hassasiyet söz konusu değil. Biz PPK olarak bu hafta 21'ine kadar tamamen teknik ekiple birlikte çalışacağız. İçeride dışarıda tüm gelişmeleri analiz edip bir karar vereceğiz. Bu karar herkesin kararı. Bugüne kadar böyle oldu. Bugünden sonra da böyle olacaktır. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa daha önce ayrılırlardı. Kendi süreci içerisinde gelişen bir görev değişimidir.

TL'deki değer kaybına yönelik hamlelerle ilgili soruya Kavcıoğlu, "PPK haftasına giriyoruz. Bu konuda yorum yapmak doğru değil. Biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Teknik olarak, tüm gelişmeleri dikkate alarak. Arkadaşlarımızla birlikte en doğru kararı vereceğimize şüpheniz olmasın" dedi

Kavcıoğlu eksi rezerv tartışmalarıyla ilgili, "Bu tartışmalar dünyanın hiçbir yerinde yoktur. SWAP'ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar, eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Bugün itibarıyla rezervimiz 125 milyar dolardır" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.