Ceyhun Yıldızoğlu ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFB'den yapılan açıklama şöyle:

"Ceyhun Yıldızoğlu’na Teşekkürlerimizle

2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."