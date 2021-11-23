Ceren Özdemir cinayetinde flaş karar!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken cani bir bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası katil zanlısı Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Arduç hakkında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu karar istinaf onayının ardından Yargıtay’a taşındı.

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık Arduç'a “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanık Arduç bu karar sonrası ömür boyu hapiste kalacak.