Çavuşoğlu'ndan Macron'a tepki

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Türkiye (Afrika’da) seviliyor. Çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor. Türkiye’nin buralarda gücünün artması kimseyi rahatsız etmemeli. Hatta Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Fransa’ya da yardımcı olabiliriz” dedi.

İkili görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kalındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her konuda Fransa ile bizim hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içerisinde olmayabiliriz ama bu diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla görüş ayrılığımızı da gördük. Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade, birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanları seviyesinde bir ziyaretin gerçekleştirilmesinde yarar olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu ziyaretin nasıl planlanacağının da konuşulduğunu kaydetti.

“FRANSA'DAKİ TÜRK VE MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN CAMİLERİN VE DERNEKLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN ALINMASINI DA BEKLİYORUZ" “Fransa’da yaşayan Türklerin ülkemizle bağlarının korunması aynı zamanda da Fransız toplumuna en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzuluyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Fransa’nın da bunu kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Fransa’nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inanıyoruz. Maalesef, Avrupa’da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobiye karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var. Özellikle merkez siyasetçilerden bile artık menfi söylemler duyunca geleceğe yönelik de endişelerimiz artıyor. Fransa’daki Türk ve Müslüman toplumunun camilerin ve derneklerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını da bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Vize başvurularında Türk vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda da görüşüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa’nın PKK ve DHKP-C unsurlarına yönelik Fransa’da aldığı tedbirler için teşekkür ederek, “Gerek gözaltına alma gerekse mal varlıklarının dondurulması gibi beklentilerimizin bir kısmını karşıladılar. Gerek iade gerekse ilave tedbir için taleplerimiz de var. Onların da karşılanmasını umut ediyoruz” dedi. “SURİYE'DE SİYASİ BİR ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN ÇABALARI ARTIRMAYA HAZIRIZ" Suriye’de devam eden iç savaşı hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Siyasi çözüme yönelik çabalarımızı da artırmamız gerekiyor. Geçmişte Fransa ile birlikte fikirdaş ülkeler olarak siyasi çözüm için önemli gayretler sarf ettik. Astana Formatı’nda bu çabalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Fransa gerek uluslararası toplumunun diğer üyeleri ile Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşmak için çabaları artırmaya hazırız, iş birliğine hazırız” diye konuştu.

“FRANSA BAZI AFRİKA ÜLKELERİNE GERİ DÖNMEKTE ZORLANIYORSA FRANSA'YA YARDIMCI OLABİLİRİZ" Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin Afrika'da Fransa karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu söylemesine ilişkin soruya, “Macron konuşmasında 3 ülkeden bahsetti. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Ne yazık ki Batı Balkanlar’daki yapılan konuşmalarda da Türkiye’yi Çin ve Rusya ile aynı kategoriye sokmaya çalışan Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Oysa Batı Balkanlar'ın istikrarı ve kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dolayısıyla Türkiye’yi burada veya başka bir yerde rakip olarak görmek doğru değildir. Sayın Macron’un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika’da ya da başka bir yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Hiçbir ülkeyle de bir problemimiz yok. Tam tersine herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Fransa, istişarelerimize Afrika kıtasını eklemeyi teklif etti. Biz memnuniyetle kabul ettik. Fransa’yla Afrika kıtasında veya başka bir yerde ne kadar iş birliği yaparsak bu her şeyden önce Afrika ülkelerinin yararına. Ülkeler olarak rekabet etmemiz gereken bir konu yok. Afrika’da ya da başka bir yerde sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere kıtalara gitmiyoruz. Eşit ortak gibi görüyoruz. Şu anda Türkiye’nin Afrika’da çok popüler olmasının sebebi bu. Türkiye seviliyor, çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor. Türkiye’nin buralarda gücünün artması kimseyi rahatsız etmemeli. Hatta Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Fransa’ya da yardımcı olabiliriz” cevabını verdi.

“FRANSA'NIN TÜRKİYE'NİN AFRİKA YAKLAŞIMINI ÖRNEK ALMASI GEREKİYOR" Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Başta Cezayir olmak üzere Afrika’daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez’ açıklaması sorulan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Açıklamamız gayet net. Fransa’nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika’da tutmadı. Şimdi o ülkelerdeki sömürgeci mevcudiyeti yok artık. Açıklamamızda zaten geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır dedik. Afrika’da Fransa aleyhine bir açıklama varsa ya da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa’ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Fransa’nın, Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor.” Fotoğraflar: AA