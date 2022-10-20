- "Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz."

"Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Alper Ulusoy'u zaten biliyorsunuz. Malum sadece bize 6 saniye kuralını uygulayan... Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar."

"Atamalar yapay mı değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada."

"Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız."

"Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil."

"VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz."

"Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?"

"Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız."

"Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız."

"Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor, demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Ancak Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman, bu pozisyonlar hemen gösteriliyor."

"TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor."

"Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir."

"O kadar uzman göz, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var, kimse kimseyi geri zekalı zannetmesin. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin yaptığı şey ortaya çıkacak."

"Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor."

"Hücum konusunda birçok istatistikte lideriz. Bu işi biri bize akıllıca anlatsın. Hücum istatistikleri bu kadar yüksek olan bir takım var ve bu takımın penaltı pozisyonu yok. VAR da asla devreye girmiyor. Bunun saçmalığını kimse kimseye anlatmakla uğraşmasın."

"Biz bundan sonra her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız. Tüm kulüplerin sesi olacağız. Tüm takımlarımız için, tüm mecralarımız açık. Sosyal mecralardaki gücümüzü bu mücadele için feda edeceğiz."

"Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Korkun!"

"İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir."

"Bu VAR atamalarını yapan kişi Murat Ilgaz olduğu için onun ismi konuşuldu ancak Galatasaray, satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya yumruğunu vurmaz. Eğer vurursa vezir için, şah için vurur."

"Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok."

"Yabancı hakem gelirse, problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var."

"Kendisine çıkar sağlamak için mücadele edenle doğruluk için mücadele eden bir mi ya? Seyit Onbaşı örneğini çok veririm. Yarın hesabına 1 milyon dolar yatırılacak dense o yükü kaldırabilir miydi? Ama davası için kaldırdı. Biz de davamızda onun gibiyiz."

"Adana Demirspor ile bir problemimiz yok, kayrıldıklarını düşünmüyoruz. Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe. Aksine, Adana Demirspor'a haksızlık da yapıldı. Bu işlerin tamamen düzelmesi için düzenin değişmesi gerekiyor."