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Son dakika haberine göre Çanakkale'de Kazdağları bölgesinde orman yangını çıktı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Küçükkuyu Şefliği Nusratlı rampaları mevkisinden duman ihbarı gelmesi üzerine, Çanakkale, Bayramiç ve Edremit'te konuşlu helikopterler ve Edremit'te bulunan 2 su atar ve 2 amfibik olmak üzere 4 uçak ile Ayvacık ve çevre işletmelerdeki kara ekipleri yangın alanına sevk edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. REKLAM

GAZİANTEP'TE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti. Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.