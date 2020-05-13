İstanbul'da, yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Çamlıca'da yapımı devam eden kulede çalışmalar sırasında parlamayla birlikte küçük çaplı yangın çıktı.

İTFAİYE EKİBİ İNCELEMEDE BULUNDU

AA'da yer alan habere göre dumanların yükselmesiyle itfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri de olay yerinde gerekli kontrolleri yaptı.

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