Son dakika haberi Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti

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TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması Haberi Görüntüle

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