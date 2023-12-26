Son dakika haberi Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
Giriş: 26.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:52
TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.
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