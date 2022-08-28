Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükselirken, çok sayıda yaralı olduğu ve yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen ilk bilgilere göre kazada, otobüsün sürücüsü ile 2 kadın yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
DHA'nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu.
Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş´in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş´in, Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İHA'nın haberine göre, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı kaza ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnegöl-Domaniç karayolunda Domaniç ilçesi istikametinden, Mudanya ilçesi istikametine seyir halinde olan şüphelinin 28/08/2022 günü saat 08:00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek sevk ve idaresindeki tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır.
Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Son dakika bilgisine göre ise, Vali Yakup Canbolat ile birlikte olay yerine giderek incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2’sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yavuzyılmaz, yaralılardan 4’ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Canbolat, gazetecilere, sabah saatlerinde acı bir olay yaşandığını söyledi.
Kütahya Tavşanlı'dan, Mudanya'ya gezi amaçlı giden tur otobüsünün şarampole yuvarlandığını belirten Canbolat, "AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastaneye sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa'daki devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef 3 vatandaşımızı da kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun." diye konuştu.
Canbolat, kazanın sebebinin teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağını, şu an net bir şey söylemenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.
*Fotoğraflar AA ve DHA tarafından servis edilmiştir
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