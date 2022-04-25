Bursa'da tek motorlu uçak düştü!

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Son dakika... Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Yunuseli Havaalimanı yakınında bulunan bölgeye tek motorlu uçak düştü. Evlerin arasına düşen uçak alev aldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sokakta bulunan 5 araç da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda düşen uçağın benzeri

PİLOT VE ÖĞRENCİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak." diye konuştu.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı.

Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

"YAKLAŞMA VE KALKIŞ HATTINDA BİNALAR VAR"

Habertürk TV'ye konuşan Emekli Hava Trafik Kontrolörü Zafer Yeşilgül ise, "Bir uçağın yaklaşma ve kalkış hattında binaların olmaması gerekiyor. Zamanında bu nedenle bu havalimanı kapatılıp yerine Yenişehir Havalimanı yapılmıştı. Yunuseli Havalimanı şehrin ortasında ve daha yüksek bir durumda dikey kalkışlar söz konusu. En yakın İstanbul yaklaşmaya iletip o şekilde havalanıyorlar. Denetim sorunu var. Farklı bir yere de düşebilirdi. Kontrolsüz bir meydan ama kontrolsüz bir meydanın da zaman zaman kontrol edilmesi gerekiyor." dedi.