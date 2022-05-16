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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Elmas, "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum" dedi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.

50 milyon Euro olan takım maliyetini, 27 milyon Euro'ya indirdik. Bu yatırım, Galatasaray'ın geleceği adına pozitiftir. Yüksek maliyetli oyunculardan boşalan noktaları, uygun maliyetli oyuncularla değiştirdiğimiz zaman daha uzun ve sürdürülebilir bir başarı gelecektir. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunların hepsi olağan genel kuruldan 6 ay itibarıyla yapılanlardır. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik.

Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır. Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık. Uzun zamandır boş duran, içine de ciddi anlamda, 80 milyon TL civarı yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binası için Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile inşaatının yapılması için gerekli kaynağın da yaratılacağı bir şekilde kiralanması için ön anlaşmaları yaptık.

"25 MİLYON EURO EK GELİR YARATTIK"

Sportif AŞ'de 25 milyon Euro'luk ek gelir yarattık. 5 milyon Euro da maliyetleri azalttık. Kulüp de ilk 6 ay eksi 12 milyon TL olan gelir gider farkını, ikinci 6 ayda artı 12 milyon TL'ye çıkararak orada da ciddi gelir artırarak, giderleri doğru yönettik.

Galatasaray'da çok kötü bir Divan Kurulu toplantısı izledik. Galatasaray Temel Değerler Bildirisi'nden bahsettim; bu değerler bizim için çok önemli. Şu an elimde olan bu kitap çok önemli. Değerlerinizi kaybederseniz, geleceğinizi de kaybedersiniz! Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Umarım bir gün Galatasaray başkanlık makamına zarar vermek için illegal bahis çeteleriyle işbirliği yapanlar, yargımız tarafından ortaya çıkarılır. Ben bununla ilgili suç duyurusunda bulundum.

"DOĞRU KARARI VERMELİYDİM"

Galatasaray'da bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşılaştım. Gelecek için doğru kararı vermeliydim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Bu kolay bir süreç değil. Aileme ciddi anlamda hakaretler oldu, kızıma, oğluma. Onlar benden daha zor geçtiler. Bu göreve ben aday oldum, onlar olmadı. Onlara da tepkiler geldi. Son ana kadar yanımda durdular.

METİN ÖZTÜRK'E CEVAP

Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkan olmakla itham etti. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, bilmediğini göstermiştir ve benim iyi niyetimi suistimal etmiştir.

ALBAYRAK'A SİTEM

Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar. 16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada 2 kere taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığı konuşma üzerinden de genel kurulu manipüle etmekle suçladığı Metin Sinan Aslan'a ibra olmadığımız genel kurulu çok iyi yönettiği için teşekkür etti.

"SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Oğulcan konusunda kulübü ciddi zarara uğrattılar. Bunlar hiç yaşanmamış gibi utanmadan çıkıp konuştular. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağım.

Sayın Mehmet Helvacı, maalesef çok içimi acıtan bir konuşma yaptı. İnsanlar geçmişte söyledikleriyle ne kadar ters düştüklerini bilmiyorlar. Kendisinden Galatasaraylılık öğrenecek değilim.

Taraftar olsam, ben de Burak Elmas'ı ciddi şekilde eleştirirdim ama taraftar ve üyeleri ayırmamız gerekiyor. Üyelerimizin, taraftar gözlüğüyle bakma lüksü yok.

"İKİ ADAYA OY VERMEYECEĞİM"

Mevcut iki adaya (Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu) oy vermeyeceğim.

LUIS CAMPOS KONUSU

Luis Campos, şu ana kadar Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi.

TERİM'E SUÇLAMA: İBRASIZLIK İÇİN ÇALIŞTI

Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Fatih hocayla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da...

TORRENT'İN TAZMİNATI

Torrent'in geldiği dönemde elinde sihirli değnek yoktu. Biz bu 6 ayı geçiş dönemi olarak gördük. Torrent ilk günden ithamlarla karşılaştı. Takımın baskı altında oynadığı, güvenini kaybettiği bir dönemdi. Lig ve kupa bitmişti. Ben onun futbol bilgisine, kültürüne hala inanıyorum. Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Torrent iyi hoca ve iyi bir insan.

OYUNCULARA TEKLİF VAR MI?

Oyuncularımıza ilgi ve takip var ancak elimize ulaşan resmi bir teklif yok. Seçime kadar yönetim kurulu üyeleriyle birlikte herhangi bir transfer yapmama kararı aldık."