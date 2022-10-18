Bülend Özveren hayatını kaybetti

DHA

Eylül’de rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülend Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu. Özveren, 'Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun' notuyla sunucu Bülent Özveren'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

1975 ila 2012 arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülend Özveren, 14 Eylül’de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Özveren, hayatını kaybetti. Sebla Özveren, bu sabah yaptığı açıklamada eşinin hayatını kaybettiğini belirterek “Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.

Bülend Özveren Kimdir?

1973’te İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özveren, 1964’te TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlayan Bülend Özveren, uzun bir süre televizyon sunucusu olarak çalıştıktan sonra, 1972'de spor spikerliği yapmaya devam etti.

1975 ila 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan Bülend Özveren, 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör, bir reklam ajansında müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985’te endi reklam şirketini kuran Özveren, 1986’da döndüğü TRT’de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999'da emekli olan Bülent Özveren, bu tarihten sonra TÜRVAK'ta spiker - sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.