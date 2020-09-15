Bursa'da tanımadığı kişi tarafından pantolon kemeri, tekme ve yumruklarla dövülen Ali Şeker (54),3 gün sonra hastanede öldü.
Olay, geçen perşembe akşamı Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi´nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Şeker'e bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM'
Ferhat Saka´nın mahkemede yaptığı savunmada, "Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım" dediği öğrenildi.
Öte yandan Ferhat Saka'nın Ali Şeker'i dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere Ferhat Saka´nın yerde yatan Ali Şeker'e pantolon kemeri, yumruk ve tekmeyle defalarca kez vurduğu anlar yansıdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olayın ardından ağır yaralanan Ali Şeker, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şeker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Şeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!