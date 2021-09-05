2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar nedeniyle Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.
Mücadelenin 7'nci dakikasında Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu Yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı Brezilya Sağlık Protokolleri'ni ihlal ettiklerini öne sürerek oyuncuları karantinaya alma isteğiyle sahaya girdi. Önce saha kenarında başlayan ve sonrasında yeşil zemine de yansıyan olaylar sonrası Arjantin Milli Takımı ve hakemler soyunma odasına gitti.
ARJANTİN'DEN MAÇ ASKIYA ALINDI AÇIKLAMASI
Arjantin Futbol Federasyonu, mücadele oynanırken yaşanan olaylardan sonra maçın askıya alındığı bilgisini paylaşırken bekleme sürdü. Sonrasında Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ve Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni oyun alanına dönerken Brezilyalı futbolcular ve yetkililerle görüştükten sonra yeniden soyunma odasına girdi.
CONMEBOL: MAÇ ERTELENDİ, HAKEM VE GÖZLEMCİLER RAPOR HAZIRLAYACAK
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Brezilya - Arjantin maçının ertelendiğini açıklarken, hakem ve gözlemcilerin ise maç raporunu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini ve son kararın da FIFA Disiplin Komitesi tarafından verileceğini açıkladı.
MESSI'DEN YAŞANANLARA TEPKİ
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" ifadelerini kullanırken kaptan Lionel Messi, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi, maçın başlamasını niye bekliyorlar ki! Bu büyük bir rezalet, burası sirk." dedi.
Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Barra Torres ise "4 oyuncunun sınır dışı için karantinaya alınması gerekiyordu ama bunu uygulamadılar. Stada gittiler, sahaya girdiler, bu tam bir itaatsizlik." diye konuştu.
CONMEBOL MAÇI ASKIYA ALDI
Güney Amerika futbolunun patronu CONMEBOL, Brezilya - Arjantin maçının askıya alındığını ve hakem ile gözlemcilerin maç hakkındaki raporu FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı.
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