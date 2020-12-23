Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünyaSON DAKİKA HABERİ! Bosna Hersek’te göçmen kampında korkunç yangın

Bosna Hersek’te göçmen kampında yangın

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırına yakın bölgesindeki Lipa göçmen kampında yangın çıktı. Yangın sonucunda göçmenlerin civarda bulunan yerleşim yerlerinde dağıldığı öğrenildi.

23.12.2020 - 22:44 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bosna Hersek’te göçmen kampında korkunç yangın
Göçmen kampında korkutan yangın!
0:00 / 0:00
DHA

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde bulunan Lipa göçmen kampında yangın çıktı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilirken; Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, yangının kundaklama sonucu çıktığını duyurdu.

Yangın nedeniyle göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığı ifade edildi. Yaklaşık 1300 göçmenin yaşadığı belirtilen kampta, çadırların büyük oranda yandığı ve göçmenlerin soğuk hava şartlarında açıkta kaldıkları belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!
Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!
Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan açıklama! '10 kat arttı'
Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan açıklama! '10 kat arttı'
LPG'li araç sahiplerine kötü haber
LPG'li araç sahiplerine kötü haber
İclal Aydın'ın kızı 18 yaşında oldu
İclal Aydın'ın kızı 18 yaşında oldu
Macaristan Türkiye'den 40 zırhlı araç alıyor
Macaristan Türkiye'den 40 zırhlı araç alıyor
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirildi
Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirildi
Eczacıya yanlışlıkla 4 doz aşı yapıldı
Eczacıya yanlışlıkla 4 doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına destek istedi
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına destek istedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X