Göçmen kampında korkutan yangın!

Bosna Hersek’in Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Bihaç kentinde bulunan Lipa göçmen kampında yangın çıktı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilirken; Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı, yangının kundaklama sonucu çıktığını duyurdu.

Yangın nedeniyle göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığı ifade edildi. Yaklaşık 1300 göçmenin yaşadığı belirtilen kampta, çadırların büyük oranda yandığı ve göçmenlerin soğuk hava şartlarında açıkta kaldıkları belirtildi.