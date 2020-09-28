DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasındaki kavgada, bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.