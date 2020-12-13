Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı. Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde; gençler kategorisinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı. Gençlerde yarışan diğer milli sporcumuz Mert Efe Kılıçer ise, barfikste gümüş, paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu.



Mert Efe Kılıçer