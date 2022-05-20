Beypiliç Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında İzmir ekibi Altınordu'yu konuk etti. Maç 2-1 Boluspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Boluspor'un golleri 32. dakikada Balaj ve 89. dakikada Erdem Can Polat'tan gelirken, Altınordu'nun golünü 52. dakikada Şeref Özcan penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Boluspor 50, Altınordu ise 45 puanla sezonu tamamladı.