Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Boluspor'un golünü 42'de Kabongo Kasongo kaydederken, Burasaspor'un sayısı ise 58'de Nicolas Zalazar'dan geldi. Bolu ekibinde Bekim Balaj 54. dakikada, Odhise Roshi ise 66. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Boluspor puanını 35'e, Bursaspor ise 25'e yükseltti.

42. dakikada ceza sahası içinde Balaj’la duvar pasında topla buluşan Kasongo’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma’nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.

58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1

76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo’nun şutunda top kaleciden geri döndü.