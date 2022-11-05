Bodrumspor tek golle geçti

Ligin 12. haftasında Boluspor, Bodrum deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Maçta galibyeti getiren tek golünü 52. dakikada Serkan Özdamar'dan geldi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetti.

Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 11 maçta 6. galibiyetini alarak puanını 21 yaptı.

Boluspor ise 19 puanda kaldı.