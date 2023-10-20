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        Haberler Dünya Son dakika: BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda

        Refah Sınır Kapısı'na giden BM Genel Sekreteri Guterres "Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:41
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        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres , Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada yardım kamyonlarının mümkün olduğu kadar çabuk Gazze'ye taşınması gerektiğini söyledi.

        Guterres, her gün anlamlı sayıda kamyonun Gazze'ye girmesi ve yardımların doğrulanmasının pratik ve hızlı bir şekilde yapılması çağrısında da bulundu.

        Guterres "Yardım dağıtım koşullarına yönelik tüm taraflarla aktif olarak temas halindeyiz" diye konuştu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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