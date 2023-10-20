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        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi "Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir ve Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd "Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:17
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        "Sivillerin göçü Filistin davasını tamamen bitirebilir"
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        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi "Sivillerin Gazze'den Sina'ya göçü son derece tehlikelidir ve Filistin davasını tamamen bitirebilir. Barış sürecini yeniden canlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        MISIR DIŞİŞLERİ: REFAH SINIR KAPISI AÇIK, İSRAİL GEÇİŞE İZİN VERMİYOR

        Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Refah Sınır Kapısı’nın mevcut durumu ve Gazze’ye gönderilmesi planlanan insani yardımlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        İsrail-Filistin arasındaki gerilimin başladığı günden bu yana Mısır’ın Batı medyası tarafından hedef alındığını belirten Ebu Zeyd, şunları kaydetti:

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        "(Batı medyası) Tehcir senaryosunu teşvik ediyor. İsrail, sınır kapısını (Filistin tarafı) 4 kez vurarak yardımların girişini reddetmesine rağmen, sınır kapısının kapalı olmasından Mısır’ı sorumlu tutuyor."

        Ebu Zeyd, "Refah Sınır Kapısı açık, İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor. Bugün de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesinin sorumluluğu Mısır’a yükleniyor. Sınır kapısı açık, Mısır onların tahliye edilememesinden sorumlu değil." ifadelerini kullandı.

        Mısır'ın başkenti Kahire’nin ev sahipliğinde 21 Ekim’de düzenlenmesi planlanan "Kahire Barış Zivesi"ne işaret eden Ebu Zeyd, doğru yola ulaşmak için yarınki zirvenin fırsat olduğunu kaydetti.

        BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES REFAH SINIR KAPISI'NA GİTMİŞTİ

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de işgal altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafına gitmişti.

        Guterres, içi insani ve tıbbi yardımla dolu kamyonların Gazze'deki pek çok insan için yaşamla ölüm arasındaki fark olduğu vurguladı.

        BM Genel Sekreteri António Guterres, bugün işgal altındaki Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında yaptığı konuşmada, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesi çağrısında bulundu. Guterres, içi insani ve tıbbi yardımla dolu kamyonların sınırda beklediğinin altını çizerek "Onlar Gazze'deki pek çok insan için yaşam ile ölüm arasındaki farktır" dedi.

        Guterres, "İhtiyacımız olan şey onları (kamyonları) hareket ettirmek, bu duvarın diğer tarafına geçmelerini sağlamak, mümkün olduğunca çabuk ve çok sayıda hareket etmelerini sağlamak" dedi. Guterres ayrıca, BM'nin İsrail-ABD ve Mısır-İsrail anlaşmasında Gazze´ye yardım teslimatları için belirlenen koşullarla ilgili olarak "Şu anda tüm taraflarla aktif bir şekilde iletişim halinde olduğunu" söyledi.

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda Haberi Görüntüle

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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