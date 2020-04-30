Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi ile birlikte hayata geçirilen Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi kapsamında bugüne kadar 4.5 milyondan fazla kişiye toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapılmıştır.tıklarını durdu. Yapılan ortak açıklamada Bireysel Temel İhtiyaç Desteği Kredisi başvurusunda bulunanların yüzde 86’sına kredi kullandırıldığı ve kişi başına kullandırım ortalamasının 6 bin TL tutarında olduğu kaydedildi.
SMS İLE BİLGİ VERİLDİ
''Diğer taraftan kredi başvurusunda bulunanlardan; Hanehalkı geliri 5.000,-TL üstünde olanların, eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin, Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların, kredi talepleri olumlu sonuçlandırılamamış ve bu kapsamdaki vatandaşlarımıza başvuru yapılan banka tarafından SMS ile bilgi verilmiştir.
Bu süreçte aynı amaçla birden çok kamu bankasına başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın kredi başvurusu, bir bankamızca sonuçlandırılmış olup vatandaşlarımız değerlendiren banka tarafından SMS ile bilgilendirilmiştir.
Tüm bunlarla birlikte ;açık takip borcu, protestolu çek ve senet borcu bulunan vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaç desteği kredisi taleplerinin karşılanması, hukuki kısıtlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle mümkün olmamakla birlikte yapılmış olan başvuruların bir kısmıyla ilgili çözüm imkanları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. '' denildi
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