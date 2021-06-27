Bir maganda dehşeti daha!

SON DAKİKA HABERİ... Bir maganda dehşeti daha! Basketbol oynayan çocuk başından vuruldu

İHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşlarıyla basketbol oynayan 15 yaşındaki Eren Ç., başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralandı.

Olay, Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Ç., arkadaşlarıyla basketbol oynadığı esnada bir anda yere yığıldı. Eren Ç.'nin başının arkasından kan aktığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Eren Ç.'nin ense bölgesinden başına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Ç., daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Eren Ç.'nin tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.