Trabzon'da bir büfede gerçekleşen kalaslı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yazgan Yuluğ'u kalasla yaralayan Özbek uyruklu O.Y., Yuluğ'un iki arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi.
Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek olduğu öğrenilen 22 yaşındaki O.Y., akşam saatlerinde geldiği büfede bulunan Yazgan Yuluğ’dan sigara istedi. Yuluğ’un sigarayı vermek üzere arkasını dönmesi üzerine O.Y., elindeki kalasla saldırdı. Kafasına aldığı darbelerle yere düşen Yazgan Yuluğ'un bağırışları üzerine büfe önünde bulunan iki arkadaşı hemen içeri koşup, saldırgan O.Y.'yi müdahale etti.
BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ
Gençler, O.Y.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra polisi aradı. O.Y., olay yerine çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. O.Y.'nin 3 gün önce Ankara'dan Trabzon'a geldiği, bir gün önce ise büfeye gelerek bir ürünün fiyatını ve büfenin kapanış saatini sorduğu yapılan inceleme sonrasında ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SALDIRI KAMERAYA YANSIDI
Soruşturma başlatılan olay anı ise, büfede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.Y.'nin büfeye gelişi, saldırıyı gerçekleştirmesi ve Yazgan Yuluğ'un arkadaşları tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!