Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Nihat Türkmenoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımımız, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 137-135 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımımız, dünkü finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Öte yandan Fatma Danabaş ve Nil Mısır'dan oluşan W1 kadın takımımız, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'na yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.