Bir cansız beden daha bulundu! Munzur'dan kara haber!

Diyarbakır'dan gezmek için Tunceli 'ye gelen, Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesi sonucu sürücü Aslantaş'ın yanı sıra araçtaki Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral (22) suda kaybolmuştu.

AA'da yer alan habere göre ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.

Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA'da yer alan habere göre cenazenin, Mehmetcan Demiral'a ait olduğu belirlendi.