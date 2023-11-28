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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bin 34 firari yakalandı

        Son dakika haberi Bin 34 firari yakalandı

        81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 08:28 Güncelleme: 28.11.2023 - 08:30
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        Bin 34 firari yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-7 Operasyonları'nda bin 34 firarinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya X'ten açıklama yaptı.

        İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı; 81 il genelinde eş zamanlı 7 bin 795 ekip ve 24 bin 483 personel ile 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan bin 34 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

        2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şüpheli, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şüpheli, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şüpheli, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şüpheli, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şüpheli olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

        Bu yakalanan şahıslar arasında; adam öldürmeden 13 şüpheli, hırsızlıktan 342 şüpheli, yaralamadan 239 şüpheli, cinsel suçlardan 43 şüpheli, yağmadan 54 şüpheli, dolandırıcılıktan 148 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 şüpheli ve FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şüpheli ve diğer suçlardan 94 şüpheli bulunmak.

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