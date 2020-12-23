Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

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