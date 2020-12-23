Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak.

Toplantıda koronavirüs vaka sayılarının, İngiltere'den yayılan koronavirüs mutasyonu, aşı çalışmaları gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.