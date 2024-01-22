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        Haberler Gündem Güvenlik Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısı davasında son dakika: 3 sanığa tahliye! - Güncel haberler

        Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında 3 sanığa tahliye!

        İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:48
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        Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında 3 sanığa tahliye!
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        İstanbul Beyoğlu'nda, 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 18'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu 1 sanık katıldı. Tutuklu 6 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLME TALEBİ

        Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı ayrıca, tüm sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği bulunup bulunmadığının sorulması için Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) yazı yazılmasını istedi.

        "BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

        Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen sanıklardan Ahlam Albashır, "Bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

        Sanık Hazni Gölge ticari taksi şoförü olduğu için herkesle sosyal ilişki içinde olduğunu, ancak firari sanık Bilal el-Hacmaus'la ilgisi olmadığını öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

        Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti.

        Tutuklu sanık Fatma Berkel'in avukatı Cafer Şen, müvekkilinin sanık Ahlam Albashır'ı evinde misafir etmek dışında bir ilişkisi olmadığını, ayrıca örgüt üyesi olup olmadığına ilişkin delil de bulunmadığını savundu.

        Tutuklu sanık Hazni Gölge'nin avukatı Behlül Semerci ise savcılığın görüşüne katıldığını belirterek, müvekkili hakkında eksik inceleme yapıldığına dair dosyaya dilekçe sunduğunu söyledi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

        TAHLİYELERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

        Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti.

        Savcılığın kovuşturmanın genişletilmesi talebini dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

        DURUŞMA 12 ŞUBAT'A ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

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        #Beyoğlu terör saldırısı
        #Son dakika haberler
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