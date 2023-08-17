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İstanbul Beyoğl'nda, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturan zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mahmut G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AYAĞINDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralandığı belirlenen Mahmut G, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, siyah kapüşonlu ceket giyen maskeli şüphelinin iş yerinin önüne gelerek silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.