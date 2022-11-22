Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik 'Türkiye' açıklaması

Son dakika haberi Beyaz Saray'dan kritik 'Türkiye' açıklaması

Beyaz Saray: Türkiye, güney bölgesinde terör tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve kendini savunma hakkına sahip.

Giriş: 22.11.2022 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Beyaz Saray'dan kritik 'Türkiye' açıklaması
HABERTURK.COM

Beyaz Saray yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye, güney bölgesinde terör tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve kendini savunma hakkına sahip" dedi.

Rusya ve İran ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kirby, 'petrol fiyat sınırı' politikasını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu politikanın, Putin'in petrol piyasalarında vurgunculuk yapmasını engellemeye etkili bir şekilde yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programını 'büyük bir endişeyle' izlediklerini belirten Kirby, "İran'ın nükleer tesisinde %60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladığını henüz doğrulayamadık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İki FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
İki FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Sağanak İstanbul trafiğini felç etti!
Sağanak İstanbul trafiğini felç etti!
BUDO seferlerine iptal
BUDO seferlerine iptal
4 bölge için sağanak uyarısı
4 bölge için sağanak uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.