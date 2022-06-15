Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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