Beşiktaşlı Kenan Karaman, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Kenan, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Milli futbolcu, 2021 yazında bedelsiz olarak Düsseldorf'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.