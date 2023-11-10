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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz istifa etti, Rıza Çalımbay geldi!

        Kötü gidişatın devam ettiği Beşiktaş'ta 10 Ekim'de geçici olarak takımın başına getirilen teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, 38 yaşındaki çalıştırıcının görevinden istifa ettiğini duyurdu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ise Rıza Çalımbay oldu. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın 3 Aralık'taki seçime kadar göreve getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:07
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        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
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        Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Şenol Güneş'le yolların ayrılması sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Burak Yılmaz, alınan başarısız sonuçların ardından istifa etti.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

        Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        SEÇİME KADAR RIZA ÇALIMBAY

        Burak Yılmaz'ın istifası sonrasında Beşiktaş yeni teknik direktörünü çabuk buldu. Siyah-beyazlılar, efsane kaptanı ve eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay

        Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır.”

        Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecektir.

        Rıza Çalımbay’a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        ÇALIMBAY'I BEKLEYEN FİKSTÜR

        Siyah-beyazlılar seçime kadar Çalımbay yönetiminde 4 maça çıkacak.

        İşte o fikstür:

        Başakşehir

        Samsunspor (D)

        Club Brugge

        Ankaragücü (D)

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        BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

        Beşiktaş'ta sezona yardımcı antrenör olarak başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in istifası sonrası 10 Ekim 2023 tarihinde geçici olarak takımın başına getirilmişti. Siyah-beyazlıların başında 4'ü Süper Lig, 2'si de Konferans Ligi olmak üzere toplam 4 maça çıkan 38 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

        Yılmaz yönetiminde, ligde İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor'a ise yenilmişti.

        Beşiktaş ayrıca, Burak Yılmaz yönetiminde Konferans Ligi'nde oynadığı iki Bodo/Glimt maçından da mağlubiyetle ayrılmıştı. Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

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