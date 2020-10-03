Beşiktaş'ın Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 4. hafta maçının kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı geçen Atiba Hutchinson ve lisansı çıkarılan Josef de Souza kadroda yer aldı. Sol baldırındaki sakatlığı tekrarlayan Georges-Kevin N'Koudo ise kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosunda şu oyunculara yer verdi:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin.