Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı, yeni teknik direktör için yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ ADI GEÇTİ"

Kazancı "Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti." dedi.

"FARKE İPTAL, BILIC VAR"

Açıklamalarına devam eden Ceyhun Kazancı "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık. Bruno Pinheiro da gündemde.Bruno Pinheiro da gündemde. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke defterini kapattık, anlaşamadık. 7-8 adayımız var. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.