Beşiktaş, Josef de Souza'nın lisansını çıkardı!

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı. Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.

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