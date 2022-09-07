Beşiktaş bir transferine daha kavuşuyor.

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı Southampton'ta forma giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 17.00’de Atatürk Havalimanı'na inecek.

28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Redmon'ın Southampton'dan aldığı 3 milyon Euro'luk ücretin yarısını Beşiktaş ödeyecek.