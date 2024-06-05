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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'u açıkladı! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'u açıkladı!

        Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlı kulüp ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:55
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        Beşiktaş yeni hocasını açıkladı!
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        Beşiktaş'ta haftalardır süren teknik direktör belirsizliği resmen sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Van Bronckhorst, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gio lakaplı teknik adamın imza töreni tarihinin ise daha sonra açıklanacaüı ifade edildi.

        YARDIMCILARI VAN GASTEL VE TOPRAKTEPE

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Van Bronckhorst'un yardımcılığını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe'nin yapacağı belirtildi.

        İşte o açıklama:

        "2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır."

        KAP'A BİLDİRİLDİ

        Beşiktaş Futbol AŞ'den anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde de "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        GÖZLER SPORTİF DİREKTÖRDE

        Beşiktaş, teknik direktörün ardından bu hafta sportif direktörünü de duyurmayı planlıyor. Bu mevki için de yaptığı görüşmelerde sona gelen siyah-beyazlılar, yapılanmayı kurduktan sonra hızlıca transfer çalışmalarına girecek.

        VAN BRONCKHORST KİMDİR?

        Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda’nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

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        Gio lakabıyla tanınan Van Bronckhorst, Feyenoord formasıyla 2010 yılında futbola veda ettiği güne kadar; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

        Van Bronckhorst Hollanda milli takımıyla 1998-2010 yılları arasında 3 kez Dünya Kupası’nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer aldı. Gio, 2010 Dünya Kupası’nda finalde İspanya’ya karşı kaptan olarak takımının başında sahaya çıktı.

        9 YILLIK KARİYERİNDE 6 KUPA KAZANDI

        Gio, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. van Bronckhorst, Glasgow Rangers’ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

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