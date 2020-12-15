Beşiktaş altyapıdan yetişen genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'la olan sözleşmeyi 2025'e kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpte altyapı patentli Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı. Beşiktaş ile üç sezon daha sözleşmesi olan 19 yaşındaki sol bekin yıllık ücreti artırılırken, mukavelesi de iki yıl uzatıldı. Genç oyuncu, 2025'e kadar Beşiktaş formasını giyecek.