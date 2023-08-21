Beşiktaş Bakhtiyar Zaynutdinov transferini açıkladı
Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş, yeni transferi Bakhtiyar Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar transferi sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duyurdu.
Resmi sitede yer alan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2023-24 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
LİSANSI ÇIKARILDI
Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.
Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.
Bakhtiyar Zaynutdinov, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov, sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.